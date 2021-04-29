Арум ставит на то, что бой Джошуа – Фьюри не произойдет
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, заявил, что пока нет никакой информации о поединке Джошуа – Фьюри. По его словам, Эдди Хирн, менеджер Джошуа не сообщал новостей о бое.
К теме Это тяжелый бой, – Гвоздик предостерег Усика от поединка с Джошуа
Боб Арум считает, что бой Фьюри с Джошуа не произойдет. При таких обстоятельствах команда чемпиона WBC планирует переговоры с американцем Деонтеем Уайлдером.
Если бы мне пришлось ставить на то, состоится бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа или нет, то я бы сказал нет. Переход к переговорам с Деонтеем Уайлдером возможен,
– сказал Арум.
Эдди Хирн заявлял, что поединок Джошуа с Фьюри состоится летом 2021 года в Саудовской Аравии. Арум же назвал слова Хирна – миражом.
Вместе с тем, по мнению промоутера, Джошуа предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком, если поединок с Фьюри перенесут на зиму.
"Хирн отчаялся. У него есть еще один бой с Джошуа, он хочет, чтобы это был поединок против Фьюри. Но если бой с Тайсоном будет отложен до зимы, то Энтони придется сражаться с Усиком, а это не такое большое событие. В этом случае Эдди движет отчаяние. У него закончилось время. Он не говорил с нами уже две недели", – резюмировал Арум.
Заметим, что Арум уже второй раз говорит о том, что поединок Джошуа – Фьюри может сорваться.
- Заметим, что Фьюри и Джошуа могут определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тайсон удерживает титул WBC, когда в руках Джошуа пояса WBA, WBO, IBF.
- В этой истории украинец Усик – официальный претендент на титул WBO. Александр не спешит драться с Джо Джойсом, ведь ждет, что решат Джошуа с Фьюри.