Арум ставит на то, что бой Джошуа – Фьюри не произойдет

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, заявил, что пока нет никакой информации о поединке Джошуа – Фьюри. По его словам, Эдди Хирн, менеджер Джошуа не сообщал новостей о бое.

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Боб Арум считает, что бой Фьюри с Джошуа не произойдет. При таких обстоятельствах команда чемпиона WBC планирует переговоры с американцем Деонтеем Уайлдером.

Если бы мне пришлось ставить на то, состоится бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа или нет, то я бы сказал нет. Переход к переговорам с Деонтеем Уайлдером возможен,

– сказал Арум.

Эдди Хирн заявлял, что поединок Джошуа с Фьюри состоится летом 2021 года в Саудовской Аравии. Арум же назвал слова Хирна – миражом.

Вместе с тем, по мнению промоутера, Джошуа предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком, если поединок с Фьюри перенесут на зиму.

"Хирн отчаялся. У него есть еще один бой с Джошуа, он хочет, чтобы это был поединок против Фьюри. Но если бой с Тайсоном будет отложен до зимы, то Энтони придется сражаться с Усиком, а это не такое большое событие. В этом случае Эдди движет отчаяние. У него закончилось время. Он не говорил с нами уже две недели", – резюмировал Арум.

Заметим, что Арум уже второй раз говорит о том, что поединок Джошуа – Фьюри может сорваться.