Мать Фьюри могла умереть перед поединком с Чисорой: что пережил "Цыганский король"
Источник:Talksport
Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри находился в большом стрессе в преддверии поединка с Дереком Чисорой. Его мать была в тяжелом состоянии после серии инсультов.
Двухметровый великан Тайсон Фьюри выглядит грубо и дерзко на боксерском ринге и вне его. Однако происходящее в душе чемпиона мира накануне поединков знают считанные лица.
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В шаге от катастрофы
До боя "Цыганского короля" с Дереком Чисорой оставалась неделя, когда Фьюри сообщили, что его мать может умереть. О своем душевном состоянии боксер рассказал журналистам Talksport.
"Мне позвонили, когда я был в тренировочном лагере и готовился к поединку против Чисоры.
Они сказали: Мы не хотели вам рассказывать, но мы думаем, что вы должны знать, что у вашей матери было несколько инсультов, она пробыла в больнице десять дней и ей нужна серьезная операция. Есть шансы пять к одному, что она может умереть. Вы хотите приехать и увидеть ее, прежде чем она состоится?"
До боя осталась неделя. Одна неделя. А я говорю: "Что? Почему ты, бл*дь, не сказал мне?"
Врач ответил: "У нее тромб в горле, и она перенесла несколько инсультов. У нее отняло руку и ногу с одной стороны, и мы должны сделать экстренную операцию, чтобы удалить тромб и поставить стент".
Я говорю о телефонном звонке. Только один телефонный звонок отделяет вас от катастрофы. Я рад, что она выдержала. С ней все хорошо, и сейчас она поправляется", - сказал Фьюри.Напомним, что Тайсон Фьюри без сверхусилий победил 38-летнего Дерека Чисору. Судья остановил одностороннее избиение в 10-м раунде поединка.
После "эпического" боя Фьюри с Чисорой посмаковали крупными бургерами, приведя в восторг всех присутствующих.
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