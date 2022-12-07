В субботу, 3 декабря, состоялся бой за пояс WBC в тяжелом весе. Его обладатель Тайсон Фьюри защитил титул, преодолев техническим нокаутом Дерека Чисору.

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Этот результат открывает перед "Цыганским королем" путь к бою за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Именно украинцу принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

Усик уже намекает на готовность драться с Фьюри. На ютуб-канале Александра вышел промо-ролик к потенциальному бою с Тайсоном. В нем были показаны самые лучшие моменты последних боев чемпионов по боксу.

Промо боя Усик – Фьюри:

К слову, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон высказал несколько неприятных слов по адресу украинца, после чего призвал его принять бой.

Когда сойдутся Усик и Фьюри