25 декабря католики и большое количество православных празднуют Рождество Христово. Известные спортсмены также поздравляют своих поклонников с новогодним праздником.

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Озорник Фьюри

Будущий соперник Александра Усика Тайсон Фьюри подготовил оригинальную рождественскую открытку, на которой собрал своих коллег по супертяжелому дивизиону.

На фото рядом с елкой расположился Фьюри в окружении детей с лицами известных боксеров. На руках "Цыганский король" держит свою недавнюю "жертву" Диллиана Уайта, а рядом его бывшие соперники по рингу – Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, а также его соотечественники Дэвид Хэй и Энтони Джошуа.

Фьюри остался доволен своим приветствием, оставив качающийся от хохота смайлик.

Фьюри вместе с коллегами по рингу / instagram.com/tysonfury

На рождественское фото эпатажного боксера почему-то не попал Александр Усик, с которым они должны провести бой за абсолют. Но, возможно, "Цыганский король" подготовил для украинского чемпиона особый подарок?