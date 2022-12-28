Двухметровый великан Тайсон Фьюри выглядит грубо и дерзко на боксерском ринге и вне его. Однако происходящее в душе чемпиона мира накануне поединков знают считанные лица.

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В шаге от катастрофы

До боя "Цыганского короля" с Дереком Чисорой оставалась неделя, когда Фьюри сообщили, что его мать может умереть. О своем душевном состоянии боксер рассказал журналистам Talksport.

"Мне позвонили, когда я был в тренировочном лагере и готовился к поединку против Чисоры.

Они сказали: Мы не хотели вам рассказывать, но мы думаем, что вы должны знать, что у вашей матери было несколько инсультов, она пробыла в больнице десять дней и ей нужна серьезная операция. Есть шансы пять к одному, что она может умереть. Вы хотите приехать и увидеть ее, прежде чем она состоится?"

До боя осталась неделя. Одна неделя. А я говорю: "Что? Почему ты, бл*дь, не сказал мне?"

Врач ответил: "У нее тромб в горле, и она перенесла несколько инсультов. У нее отняло руку и ногу с одной стороны, и мы должны сделать экстренную операцию, чтобы удалить тромб и поставить стент".

Я говорю о телефонном звонке. Только один телефонный звонок отделяет вас от катастрофы. Я рад, что она выдержала. С ней все хорошо, и сейчас она поправляется", - сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри без сверхусилий победил 38-летнего Дерека Чисору. Судья остановил одностороннее избиение в 10-м раунде поединка.

После "эпического" боя Фьюри с Чисорой посмаковали крупными бургерами, приведя в восторг всех присутствующих.