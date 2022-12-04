Третий поединок Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры завершился уверенной победой "Цыганского короля". 38-летний ветеран не смог предъявить никаких доводов против мощного чемпиона WBC.

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Невзирая на разгромное поражение Чисора остается в дружеских отношениях с Фьюри. После поединка "Цыганский король" посетил почтенного ветерана и они вместе полакомились большими бургерами.

Во время еды Фьюри выглядел очень довольным, поглаживая свой трясущийся живот. Очевидно, такая еда нравится скандалисту.

Видео трапезы выложил в Twitter сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Напомним, бой между боксерами состоялся в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне. Рефери остановил одностороннее избиение Чисоры в конце 10-го раунда.

Статистика боксеров. Тайсон Фьюри провел 34 поединка на профессиональном ринге, 33 из которых завершились его победой. В одном из боев против Деонтея Уайлдера была зафиксирована ничья. Дерек Чисора одержал 33 победы в 46 боях. В пассиве британца 13 поражений, в том числе украинцам Александру Усику и Виталию Кличко.