Третий поединок Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры завершился уверенной победой "Цыганского короля". 38-летний ветеран не смог предъявить никаких доводов против мощного чемпиона WBC.
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Невзирая на разгромное поражение Чисора остается в дружеских отношениях с Фьюри. После поединка "Цыганский король" посетил почтенного ветерана и они вместе полакомились большими бургерами.
Во время еды Фьюри выглядел очень довольным, поглаживая свой трясущийся живот. Очевидно, такая еда нравится скандалисту.
Видео трапезы выложил в Twitter сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
Напомним, бой между боксерами состоялся в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне. Рефери остановил одностороннее избиение Чисоры в конце 10-го раунда.