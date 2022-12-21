Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри является одним из самых ожидаемых поединков 2023 года. Представители боксеров практически согласовали проведение боя, но осталось уладить финансовые вопросы. Ведь никому не секрет, что будущий мегафайт принесет космические суммы, так что промоутеры хотят выбрать самое "жирное" предложение.

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Арум: Фьюри и Усик договорились

Самое главное – есть принципиальное согласие обоих боксеров на проведение боя, в котором определится "Король хевивейта".

"Фьюри и Усик договорились встретиться друг с другом в следующем бою. С Фьюри и Усиком мы имеем дело с двумя взрослыми, не так много мусора идет с обеих сторон. Усик - мой хороший друг, он очень умный, а Тайсон - Супермен и в плане атлетизма, и в интеллектуальном плане.

Они оба хотят этого боя, так что будет очень мало проблем, если вообще будут. Так что мы сможем это осуществить. Я очень уверен. Как я сказал, оба бойца согласились сразиться друг с другом без каких-либо промежуточных боев", – заметил Арум.

Мегафайт на "Уэмбли" или Ближнем Востоке

По словам Боба Арума, рассматриваются варианты проведения поединка на Ближнем Востоке и Великобритании.

"Сейчас у нас не решен вопрос о дате и месте проведения боя. Но поединок однозначно состоится, и это произойдет в первом квартале следующего года. Мы балансируем между парой существенных предложений по Ближнему Востоку. Также есть возможность устроить это сражение в Великобритании на "Уэмбли" с 95 тысячами зрителей.

У бойцов относительно короткая жизнь, и деньги важны. Если нам предложат реальную сумму, нужно будет это рассмотреть. Возможность вернуться на "Уэмбли" и сделать бой на глазах у 95 тысяч зрителей действительно возбуждает мою кровь. Это было бы безумие и это здорово", – сказал Арум.

Впрочем, окончательного решения придется немного подождать.

Окончательное решение не должно занять много времени. Нам нужно со всем разобраться. Надеюсь, что это произойдет до конца года,

– заверил промоутер британца.

Напомним, недавно Александр Усик заинтриговал своих болельщиков кратким сообщением в Instagram. Украинский чемпион принял решение по бою с Фьюри.