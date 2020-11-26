Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс подарят еще один олдскульный бой фанатам по всему миру. Титаны боксерского цеха сойдутся в выставочном поединке уже 29-го ноября. Все самое важное, что следует знать о бое – читайте в нашем материале.

Тайсон – Джонс: главное

Что: бой в супертяжелом весе;

Где: Лос-Анджелес, США, "Стейплс-центр"

Когда: 29 ноября, в 04:00 по киевскому времени;

Где смотреть: платформа Megogo

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Возвращение титанов

Каким бы тяжелым 2020 год ни был для спорта, смерть Коби Брайанта и Диего Марадоны, отмена Олимпиады и Евро-2020, но он подарит настоящее шоу. Шоу, которое не могли ожидать даже самые ярые фанаты бокса – "Железный Майк" и легендарный Рой Джонс-младший снова побывают на ринге.

Своим возвратом Тайсон может запустить цепь появления на ринге других легенд. В частности, об этом уже заявил Эвандер Холифилд, Крис Берд и даже Леннокс Льюис.

Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, когда проиграл Кевину Мак-Брайди. Этому поражению еще и предшествовал технический нокаут в поединке с Клиффордом Этьеном. Словом, Тайсон ушел из бокса на минорной ноте.

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В отличие от Тайсона, Рой Джонс ушел из бокса в 2018 году. Американец покинул ринг с четырьмя подряд победами. В последнем поединке Рой одолел Скотта Сигмона.

Впрочем, Рой Джонс несколько оскандалился в 2015 году. Тогда он в Крыму попросил у президента РФ Владимира Путина помочь в получении российского гражданства. Боксер своего добился и имеет два паспорта.

Критика поединка

Мировое боксерское сообщество неоднозначно отреагировало на возвращение Майка Тайсона. Критика легендарного американца обусловлена, прежде всего, его возрастом. "Железному Майку" – 54, это сложно назвать спортивным возрастом.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал плохой идеей бой Тайсона против Холифилда, когда эту встречу публично обсуждали.

Уоррен, который сотрудничает с Тайсоном Фьюри, сказал, что "срок годности" Тайсона уже вышел. На момент заявления Тайсону было еще 53 года.

Это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как 53-летний мужчина сражается против 57-летнего. Конечно, не надо быть гением, чтобы понять, что у них закончились все сроки годности, если говорить об участии в боях,

– заявил Уоррен.

Впрочем, он поддержал бой в контексте его благотворительной цели.

Фанаты настолько поражены формой Тайсона, что начали говорить о бое Майка с топ-боксерами. Но экс-чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес считает, что в этом нет никакого смысла.

"Если бы Майк Тайсон дрался в этом чемпионском поединке, это было бы уже совсем другое. Люди просто сумасшедшие, если думают, что он может подраться с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа", – сказал Линарес.

Один из самых известных промоутеров современности Эдди Хирн обвинил Тайсона в желании обогатиться.

Я в юности смотрел, как выступал Тайсон. Всегда грустно видеть, как парень за 50 хочет вернуться ради денег. Давайте скажем прямо: Майк возвращается не из-за бокса, а ради денег,

– заявил Хирн.

Хирн заявил, что Тайсон имеет право делать, что ему нравится. Впрочем, британский промоутер считает, что боксеры должны драться, а не "танцевать" на ринге.

Столкновение стилей

Крайне сложно давать оценку форме обоих боксеров и их действующему стилю. Особенно это касается Тайсона, который не боксировал 15 лет.

Тайсон известен благодаря стилю пик-а-бу. Это стиль, основанный на резких маятникообразных, динамических движениях корпусом и нырками с уклонением. Особенно этот стиль был заметен в раннем периоде карьеры Тайсона.

Пик-а-бу требует безумной физики, которая отнюдь не свойственна возрастным боксерам. Возможно, Майк и сможет моментами демонстрировать что-то похожее, но вряд ли все раунды.

Майк Тайсон-Рой Джонс / Сравнительная инфографика 24 канала

Рой Джонс – аутфайтер и панчер. Первый стиль боксирования предполагает ведение боя на дальней дистанции. Это полная противоположность тому, что любил Тайсон – сближение и насыпание ударов.

Использование стиля панчер предполагает работу на средней дистанции, когда боксер атакует серией ударов и пытается нокаутировать соперника. Этот стиль присущ бойцам с сильным ударом.

Какой же стиль возобладает – покажет только бой.

Необычные правила боя

Из-за почтенного возраста обоих боксеров перед поединком встал ряд организационных вопросов: сколько продлится бой и какова продолжительность раундов, будут ли боксеры в защитных шлемах и тому подобное.

В поединке между Тайсоном и Джонсом регламентировано 8 раундов. При этом продолжительность раунда будет составлять две минуты вместо традиционных трех.

Боксеры будут драться без защитных шлемов. По предварительной информации, в поединке разрешен нокаут.

Мировой боксерский совет (WBC) изготовил для поединка специальный пояс – Black Lives Matter (это движение против расизма).

Поединок будет транслироваться по системе PPV (плата за просмотр). В то же время в Украине бой смогут посмотреть все подписчики платформы Megogo.

СМИ информируют, что за бой Тайсон гарантированно получит 10 миллионов долларов. Рой Джонс – около 3 миллионов долларов.

Топ-бои уикенда

Учитывая, что бой Тайсона и Джонса – выставочный, следует обратить внимание на другие поединки, которые состоятся в этот уикенд.

Например, 29 ноября в рамках супертяжелого веса встретятся Даниэль Дюбуа и Джо Джойс. Почему этот бой интересен? Да все просто, победитель встречи может стать следующим соперником Александра Усика.

Промоутер Эдди Хирн сказал, что Усик имеет все шансы подраться за титул WBO с победителем противостояния Дюбуа – Джойс.

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Букмекеры склоняются, что победу одержит Дюбуа. В компании Marathonbet коэффициент на победу Дюбуа – 1,24. Зато шансы Джойса выиграть бой оценены коэффициентом 3,98.

28 ноября состоится еще один бой, за которым стоит следить украинцам. В частности, в легком весе встретятся Эммануэль Тагое и Мейсон Менард.

Тагое давно прочат бой с украинцем Денисом Беринчиком, поэтому почему бы не оценить ганца? На победу Тагое букмекеры Marathonbet предлагают коэффициент 1,177. Зато на Менард – 4,55.