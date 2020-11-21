Легендарный американский боксер Майк Тайсон уже 29 ноября вернется в ринг. "Железный Майк" показал свою форму перед поединком с Ройом Джонсом.

В своем инстаграме 54-летний Тайсон опубликовал несколько фотографий своей действующей формы. Об этом сообщает 24 канал.

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Несмотря на серьезный для бокса возраст Тайсону удалось сохранить мощный пресс и бицепсы. Впрочем, Майк все же немного набрал вес по сравнению со своим золотым временем.

Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: главное о бое