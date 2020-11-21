Как в легендарные времена: Майк Тайсон показал идеальную форму перед возвращением – фото
Легендарный американский боксер Майк Тайсон уже 29 ноября вернется в ринг. "Железный Майк" показал свою форму перед поединком с Ройом Джонсом.
В своем инстаграме 54-летний Тайсон опубликовал несколько фотографий своей действующей формы. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: опубликовано яркий промо-ролик боя – видео
Несмотря на серьезный для бокса возраст Тайсону удалось сохранить мощный пресс и бицепсы. Впрочем, Майк все же немного набрал вес по сравнению со своим золотым временем.
Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: главное о бое
- Легендарные боксеры в ночь с 28 на 29 ноября выйдут в ринг для благотворительного поединка. Начало боя в Украине около 4 утра по киевскому времени.
- Поединок Майк Тайсон – Рой Джонс-младший будет транслироваться по системе PPV (плата за просмотр).
- Несмотря на выставочный характер боя, раунд продлится 2 минуты вместо традиционных трех.
Поделиться новостью
Выбор редакции