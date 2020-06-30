Майк Тайсон празднует 54-летие – лучшие нокауты легендарного боксера: видео
30 июня 2020 года легендарному американскому боксеру Майку Тайсону исполняется 54 года. За свою карьеру он получил прозвище "Железный Майк", ведь был настоящим нокаутером. Спорт 24 вспоминает эффектные нокауты в исполнении иконы бокса.
Достижения "Железного Майка"
Тайсон дебютировал в профессионалах еще в 1985 году, когда в первом раунде нокаутировал Гектора Мерседеса. Первые 19 поединков Тайсон завершил досрочно, а серия из побед составила 37 боев, информирует 24 канал.
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В целом легендарный американец провел 56 боев – 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений.
Майк был абсолютным чемпион мира в тяжелой весовой категории (1987-1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).
Линейный чемпион (1988-1990) и самый высокооплачиваемый боксер в истории до Флойда Мейвезера.
Тайсону принадлежат многочисленные рекорды и скандалы. Он самый узнаваемый боксер мира.
В свои 54 года Майк реально размышляет над возвращением в ринг. Тайсон планирует проводить выставочные поединки.
Много ресурсов предлагают свои подборки наиболее эффектных нокаутов Тайсона.
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