Если пойдет кровь, бой не остановят: в поединке Тайсон – Джонс-младший позволили нокаут
Уже 28 ноября в поединке Майк Тайсон – Рой Джонс-младший фанаты бокса смогут узнать победителя. В выставочном бое позволили нокаут.
Нокаут добавит безумного любопытства этому противостоянию легенд бокса. О том, что Атлетическая комиссия штата Калифорнии позволила нокаут в бою рассказал продюсер поединка Райан Кавана, сообщает Yahoo.
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Ранее нокаут в этой схватке был запрещен. Также боксеры должны были драться в шлемах, но этот момент также отменили.
"Нокаут разрешили. Мы слышали, как кто-то говорил, что нокаута не будет. Но нокаут разрешен. Если пойдет кровь, бой не остановят", – заявил Кавана.
Тайсон – Джонс-младший: главное
- Уже 28 ноября боксеры сойдутся на одном ринге, чтобы определить сильнейшего. Боксеры сразятся без шлемов и проведут на ринге по 2 минуты в каждом раунде вместо традиционных 3-минутных раундов.
- Для поединка был изготовлен специальный пояс и выпущен промо-ролик.
- Поединок будет транслироваться по системе PPV (плата за просмотр). Начало противостояния в Украине около 4 утра по киевскому времени.
- Спортсмены находятся в прекрасной форме. Фото и видео с тренировок они охотно заливают в свои аккаунты в соцсетях. А перед боем 54-летний Тайсон сбросил 45 килограммов.
- До боя в активе "Железного Майка" 58 столкновений, в 50 из которых он праздновал победы. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
- Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс в последний раз дрался в 2018 году и победил Скотта Сигмона.
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