Уже 28 ноября в поединке Майк Тайсон – Рой Джонс-младший фанаты бокса смогут узнать победителя. В выставочном бое позволили нокаут.

Нокаут добавит безумного любопытства этому противостоянию легенд бокса. О том, что Атлетическая комиссия штата Калифорнии позволила нокаут в бою рассказал продюсер поединка Райан Кавана, сообщает Yahoo.

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Ранее нокаут в этой схватке был запрещен. Также боксеры должны были драться в шлемах, но этот момент также отменили.

"Нокаут разрешили. Мы слышали, как кто-то говорил, что нокаута не будет. Но нокаут разрешен. Если пойдет кровь, бой не остановят", – заявил Кавана.

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