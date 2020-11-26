Легенди світового боксу Майк Тайсон та Рой Джонс подарують ще один олдскульний бій фанатам по всьому світу. Титани боксерського цеху зійдуться у виставковому поєдинку вже 29-го листопада. Усе найважливіше, що слід знати про бій – читайте у нашому матеріалі.

Тайсон – Джонс: головне

Що: бій у суперважкій вазі;

Де: Лос-Анджелес, США, "Стейплс-центр"

Коли: 29 листопада, о 04:00 за київським часом;

Де дивитися: платформа Megogo

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Повернення титанів

Яким би важким 2020 рік не був для спорту, смерть Кобі Браянта та Дієго Марадони, скасування Олімпіади і Євро-2020, але він подарує справжнє шоу. Шоу, на яке не могли чекати навіть найзапекліші фанати боксу – "Залізний Майк" та легендарний Рой Джонс-молодший знову побувають у ринзі.

Своїм повернення Тайсон може запустити ланцюг появи у ринзі інших легенд. Зокрема, про це вже заявив Евандер Холіфілд, Кріс Бьорд та навіть Леннокс Льюїс.

Майк Тайсон не виходив у ринг з 2005 року, коли програв Кевіну Мак-Брайді. Цій поразці ще й передував технічний нокаут у поєдинку з Кліффордом Етьєном. Словом, Тайсон пішов з боксу на мінорній ноті.

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На відміну від Тайсона, Рой Джонс пішов з боксу у 2018 році. Американець покинув ринг з чотирма поспіль перемогами. В останньому поєдинку Рой здолав Скотта Сигмона.

Втім, Рой Джонс дещо оскандалився у 2015 році. Тоді він у Криму попросив у президента РФ Володимира Путіна допомогти в отриманні російського громадянства. Боксер свого добився і має два паспорти.

Критика поєдинку

Світова боксерська спільнота неоднозначно відреагувала на повернення Майка Тайсона. Критика легендарного американця зумовлена, перш за все, його віком. "Залізному Майку" – 54, що складно назвати спортивним віком.

Британський промоутер Френк Уоррен назвав поганою ідеєю бій Тайсона проти Холіфілда, коли цю зустріч публічно обговорювали.

Уоррен, який співпрацює з Тайсоном Ф'юрі, сказав, що "термін придатності" Тайсона вже вийшов. На момент заяви Тайсону було ще 53 роки.

Це буде цирк виродків. Я не хочу бачити, як 53-річний чоловік б'ється проти 57-річного. Звичайно, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що у них закінчилися всі терміни придатності, якщо говорити про участь у боях,

– заявив Уоррен.

Втім, він підтримав бій у контексті його благодійної цілі.

Фанати настільки вражені формою Тайсона, що почали говорити про бій Майка з топ-боксерами. Та ексчемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес вважає, що це немає жодного сенсу.

"Якби Майк Тайсон бився у цьому чемпіонському поєдинку, це було б уже зовсім інше. Люди просто божевільні, якщо думають, що він може побитися з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа", – сказав Лінарес.

Один з найвідоміших промоутерів сучасності Едді Хірн звинуватив Тайсона у бажанні збагатитися.

Я в юності дивився, як виступав Тайсон. Завжди сумно бачити, як хлопець за 50 хоче повернутися заради грошей. Давайте скажемо прямо: Майк повертається не через бокс, а заради грошей,

– заявив Хірн.

Хірн заявив, що Тайсон має право робити, що йому подобається. Втім, британський промоутер вважає, що боксери мають битися, а не "танцювати" в ринзі.

Зіткнення стилів

Вкрай складно давати оцінку формі обох боксерів та їх чинному стилю. Особливо це стосується Тайсона, який не боксував 15 років.

Тайсон відомий завдяки стилю пік-а-бу. Це стиль, що заснований на різких маятникоподібних, динамічних рухах корпусом і нирками та ухилянням. Особливо цей стиль був помітний у ранній період кар'єри Тайсона.

Пік-а-бу вимагає шаленої фізики, яка аж ніяк не властива віковим боксерам. Можливо, Майк і зможе моментами демонструвати щось схоже, але навряд чи всі раунди.



Майк Тайсон – Рой Джонс / Порівняльна інфографіка 24 каналу

Рой Джонс – аутфайтер та панчер. Перший стиль боксування передбачає ведення бою на дальній дистанції. Це повна протилежність тому, що полюбляв Тайсон – зближення та насипання ударів.

Використання стилю панчер передбачає роботу на середній дистанції, коли боксер атакує серією ударів та намагається нокаутувати суперника. Цей стиль притаманний бійцям із сильним ударом.

Який же стиль візьме гору – покаже тільки бій.

Незвичні правила бою

Через поважний вік обох боксерів перед поєдинком постало ряд організаційних питань: скільки триватиме бій та яка тривалість раундів, чи будуть боксери у захисних шоломах тощо.

У поєдинку між Тайсоном та Джонсом регламентовано 8 раундів. При цьому тривалість раунду складатиме дві хвилини замість традиційних трьох.

Боксери будуть битися без захисних шоломів. За попередньою інформацією, у поєдинку дозволений нокаут.

Світова боксерська рада (WBC) виготовила для поєдинку спеціальний пояс – Black Lives Matter (це рух проти расизму).

Поєдинок буде транслюватися за системою PPV (плата за перегляд).

ЗМІ інформують, що за бій Тайсон гарантовано отримає 10 мільйонів доларів. Рой Джонс – близько 3 мільйонів доларів.

Топ-бої вікенду

Зважаючи, що бій Тайсона та Джонса – виставковий, слід звернути увагу на інші поєдинки, які відбудуться цього вікенду.

Наприклад, 29 листопада у рамках суперважкої ваги зустрінуться Даніель Дюбуа та Джо Джойс. Чому цей бій цікавий? Та все просто, переможець зустрічі може стати наступним суперником Олександра Усика.

Промоутер Едді Хірн сказав, що Усик має всі шанси побитися за титул WBO з переможцем протистояння Дюбуа – Джойс.

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Букмекери схиляються, що перемогу здобуде Дюбуа. У компанії Marathonbet коефіцієнт на звитягу Дюбуа – 1,24. Натомість шанси Джойса виграти бій оцінені коефіцієнтом 3,98.

28 листопада відбудеться ще один бій, за яким варто стежити українцям. Зокрема, у легкій вазі зустрінуться Еммануель Тагое та Мейсон Менард.

Тагое давно пророкують бій з українцем Денисом Берінчиком, тому чому б не оцінити ганця? На перемогу Тагое букмекери Marathonbet пропонують коефіцієнт 1,177. Натомість на Менарда – 4,55.