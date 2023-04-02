Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Чарльстоне: когда состоится матч украинки

3 апреля стартует основная сетка турнира WTA 500 в Чарльстоне. Это состязание станет первым для Элины Свитолиной, которая после годовой паузы вернулась на корт.

Бывшая первая ракетка Украины возвращается в соревнования после годового декретного отпуска. В октябре прошлого у звездной теннисной пары Свитолина – Монфис родилась дочь Скай.

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Соперницы украинок в Чарльстоне

Благодаря wild card Свитолина начнет турнир в Чарльстоне с основной сетки. Первой соперницей украинки станет 43-я ракетка мира Юлия Путивцева из Казахстана. Раньше теннисистки уже встречались на корте: в шести матчах победу праздновала украинка, а в двух Путивцева.

Первый матч Свитолиной состоится в понедельник, 3 апреля. В случае успешного выступления в стартовом матче турнира Элина будет выходить на россиянку Екатерину Александрову, выступающую под нейтральным флагом. Однако неизвестно состоится ли этот матч, ведь Кабинет министров Украины запретил выступления против российских спортсменов.

Кроме Свитолиной, в турнире выступят еще две украинки. Ангелина Калинина встретится с "нейтральной" Анной Калинской (№64 WTA), представляющей Россию.

Соперница Леси Цуренко должна определиться по итогам квалификации. Если украинка успешно преодолеет первый раунд, то в следующем круге ее ждет титулованная Онс Жабер из Туниса.

Важно! Турнир продлится с 3 по 9 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет более 780 тысяч долларов.