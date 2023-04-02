Колишня перша ракетка України повертається до змагань після річної декретної відпустки. У жовтні минулого у зіркової тенісної пари Світоліна – Монфіс народилася донька Скай.

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Суперниці українок в Чарльстоні

Завдяки wild card Світоліна розпочне турнір у Чарльстоні з основної сітки. Першою суперницею українки стане 43-я ракетка світу Юлія Путівцева з Казахстану. Раніше тенісистки вже зустрічалися на корті: у шести матчах перемогу святкувала українка, а у двох Путівцева.

Перший матч Світоліної відбудеться в понеділок, 3 квітня. У разі успішного виступу в стартовому матчі турніру Еліна виходитиме на росіянку Єкатєріну Алєксандрову, яка виступатиме під нейтральним прапором. Проте невідомо чи відбудеться цей матч, адже Кабінет міністрів України заборонив виступи проти російських спортсменів.

Крім Світоліної в турнірі виступлять ще дві українки. Ангеліна Калініна зустрінеться з "нейтральною" Анною Калінською (№64 WTA), яка представляє Росію.

Суперниця Лесі Цуренко повинна визначитися за підсумками кваліфікації. Якщо українка успішно здолає перший раунд, то в наступному колі її очікуватиме титулована Онс Жабер з Тунісу.

Важливо! Турнір триватиме з 3 по 9 квітня. Загальний призовий фонд змагань складає понад 780 тисяч доларів.