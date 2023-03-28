С 3 по 9 апреля в американском Чарльстоне будет проходить теннисный турнир WTA 500, на который Элина Свитолина получила wild card. Это будет первый турнир для украинки после долгого перерыва, вызванного беременностью.
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15 октября 2023 бывшая первая ракетка Украины впервые стала мамой, а уже в апреле того же года возобновляет теннисную карьеру.
Свитолина показала несколько фотографий по тренировочному процессу во французской академии "Mouratoglou Tennis Academy".
Возвращаемся к теннисным фото,
– подписала Элина.
Как видим, Элина очень сконцентрирована и находится в хорошем настроении. Теперь украинцы придется совмещать теннисную карьеру вместе с материнством. Напомним, что Элина Свитолина в свое время была третьей ракеткой планеты.
На днях Свитолина вместе с любимым мужем Гаэлем Монфисом посетили благотворительный "Бал роз", организованный Фондом принцессы Грейс Келли в Монако.
Отметим, что украинская теннисистка готовится к возвращению на корт под руководством
44-летнего нидерландского специалиста Рамона Слейтера – бывший тренер экс-четвертой ракетки мира Кики Бертенс. Вместе они готовились в Швейцарии. Любопытно! По состоянию на 28 марта Свитолина занимает 1081-е место в рейтинге WTA. В общей сложности за карьеру завоевала 16 трофеев и заработала почти 21,5 миллиона долларов призовыми. В активе Элины 433 победы при 228 поражениях.
Элина Свитолина возвращается в WTA-Тур / Фото из инстаграмма теннисистки
Подготовка Элины Свитолиной во Франции / Фото из инстаграмма теннисистки
Элина Свитолина возвращается к соревнованиям / Фото из инстаграмма теннисистки К слову. Действующей чемпионкой WTA в Чарльстоне является швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале 2022 года обыграла Онс Жабер из Туниса.