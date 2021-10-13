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В чемпионской гонке украинка отстает от восьмого места на 344 очка.
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При этом до соревнований в Мексике Свитолина может сыграть только на турнире на Тенерифе, где даже за победу она получит только 250 очков, чего не хватит, чтобы попасть в восьмерку.
Положения Итогового турнира
- В 2021 году Элина Свитолина получила одну победу – на турнире в Чикаго в августе.
- В обновленном рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место.
- Свитолина дважды соревновалась на Итоговом турнире WTA. В 2018 году она получила на нем победу, а в 2019-м дошла до финала, где уступила Эшли Барти.