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В чемпионской гонке украинка отстает от восьмого места на 344 очка.

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При этом до соревнований в Мексике Свитолина может сыграть только на турнире на Тенерифе, где даже за победу она получит только 250 очков, чего не хватит, чтобы попасть в восьмерку.

Положения Итогового турнира