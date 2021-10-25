Свитолина и Беттлс решили разойтись

27-летняя Свитолина сообщила, что расстается с тренером по обоюдному согласию. С Беттлсом украинка сотрудничала 5 лет и получила 11 титулов.

Примечательно Свитолина несмотря на камбэк проиграла двухдневный матч на турнире в Испании

После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что пришло время расстаться. Я очень благодарна ему за упорный труд и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в будущей карьере!

– написала Свитолина.

Долгое время Беттлс был спарринг-партнером Свитолиной. В октябре 2018 украинка прекратила сотрудничество с Ником Савиано, с которым тренировалась только месяц.

В ноябре того же года Элина объявила, что ее главным тренером будет Беттлс. Через год теннисистка анонсировала появление новых специалистов в своей команде, но не стала называть фамилии.

Как Свитолина выступает в 2021 году

В сезоне-2021 украинская теннисистка получила только один титул на турнире WTA в Чикаго (США) с призовым фондом более 200 тысяч долларов.

Также Свитолина завоевала бронзовую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио. Элина принесла Украине первую медаль по теннису в историй Олимпиад.

На турнирах серии Грэнд Слэм украинке не удалось пробиться в решающие матчи:

Australian Open – 1/32 финала

Уимблдон – 1/62 финала

Ролан Гаррос – 1/32 финала

US Open – 1/4 финала

В 2021 году Свитолина впервые с 2016-го не квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.