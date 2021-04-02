18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не будет играть на грунтовом покрытии в Чарльстоне (США). Украинка решила лучше подготовиться к следующим соревнованиям.

Решение Костюк

В последний раз поклонники талантливой теннисистки могли видеть Марту на турнире WTA 1000 в Майами. Однако Костюк уже в стартовой встрече проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой.

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Этот турнир в Майами стал первым для 18-летней украинки после того, как девушка заболела коронавирусом. Теннисистка смогла дать достойный бой сопернице, но до сих пор ослабленный организм дал о себе знать.

Следующий старт для Костюк должен был быть турнир WTA 500 в Чарльстоне. Марта могла начать соревнования по основной сетке из-за отказа других теннисисток, но решила тоже сняться с соревнований. Вероятно, что украинка хочет лучше подготовиться к следующим стартам.

Турнир в Чарльстоне пройдет с 5-11 апреля.

После вояжа в Майами Костюк занимает 85 место в рейтинге WTA.

Сейчас Марта активно готовится на корте и в тренажерном зале с тренером по физподготовке. Видео с тренировок спортсменка активно выкладывает в свои соцсети. На роликах видно, что Марта понемногу возвращается к своей лучшей форме.