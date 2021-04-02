Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами: видео
26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в финал турнира WTA 1000 в Майами. В полуфинале соревнований Свитолина в двух сетах проиграла первой ракетке мира, 24-летней австралийке Эшли Барти.
Источник:24 канал
Элина Свитолина – Эшли Барти 0:2 (3:6, 3:6)
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Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты. За это время Барти сумела 7 раз подать навылет, реализовать 5 брейк-поинтов из 14-ти и выиграть 5 геймов на приеме, допустив при этом всего 1 двойную ошибку. Свитолина ответила двумя ейсами, двумя победными геймами на приеме и лишь двумя выигранными геймами подряд.
На турнире в Майами Элина заработала 93 тысячи долларов, при этом украинка впервые добралась до полуфинала соревнований во Флориде.
Свою пятую позицию в рейтинге WTA Свитолина после этого поражения не потеряет. А Барти в финале турнира сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады или Марией Саккари из Греции.
Элина Свитолина – Эшли Барти видеообзор
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