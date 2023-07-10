Матч 1/8 финала Уимблдона-2023 принес нам 3 часа сверхдраматической игры с участием Элины Свитолиной. Украинской теннисистке удалось дожать белоруску и впервые в карьере переиграть Викторию Азаренко. До этого Элина потерпела 5 поражений в очных встречах против Виктории.

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Свитолина: Пока мы не вернем наши территории назад

После поединка Свитолина от счастья упала на корт и традиционно даже не думала пожимать руку сопернице из страны-агрессора. Азаренко была готова к такому поступку украинки, поэтому даже не подошла к сетке, а сразу пошла поблагодарить судью на вышке.

Белорусская теннисистка подняла руку в сторону Элины, на что наша спортсменка никак не отреагировала. После матча Азаренко рассказала, что с уважением относится к решению Свитолиной не давить ей руку.

Такое поведение Виктории британские фанаты встретили свистом. Элина прокомментировала такую реакцию трибун в сторону соперницы. Свитолина на турнире в Париже столкнулась с идентичной реакцией болельщиков после матчей против представительниц враждебных стран.

Также Элина предложила теннисным организациям сделать заявление об отсутствии рукопожатий между российскими и украинскими игроками.

Свитолина рассказала, когда украинки могут начать снова подавать руку соперницам из России и Белоруссии.

Я уже много раз повторяла: пока российские войска не покинут Украину, пока мы не вернем наши территории, пожимать руки мы не будем. У меня есть это четкое заявление. Я не знаю, возможно ли вообще мне быть еще более четкой,

– заявила украинка.

О поддержке украинских болельщиков

На матче Элины было немало украинских болельщиков, которые на протяжении всего поединка и после него громко выкрикивали патриотический лозунг "Слава Украине!". Свитолина хорошо слышала эту поддержку земляков и поблагодарила их за это.

Любопытно! Свитолина пригласила на матч против Азаренко семью украинского военного, которая два дня стояла в очереди, чтобы приобрести билеты на игру Элина на Уимблдоне-2023.