Теннисистки выдали почти 3-часовой триллер на лондонском корте, закончившийся тай-брейком в третьем сете. И Свитолина, и Азаренко были очень близки к победе. К счастью, большую жажду победы проявила украинка, которая впервые в шести очных матчах переиграла белоруску – 6:2, 4:6, 6:7.

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Азаренко: Что мне нужно было сделать? Стоять и ждать?

После матча Элина от счастья упала на корт. Азаренко на удивление адекватно отреагировала на то, что Свитолина не будет давить ей руку. Белорусская теннисистка не провела никаких провокаций, пожав руку рефери и поднятием руки поздравила украинку.

Наша теннисистка, которая направлялась к судье на вышке, никак не отреагировала на такое поднятие руки от соперницы из враждебной страны, готовой к таким действиям Элины.

А вот британская публика освистала Азаренко, которая на пресс-конференции рассказала, что не обратила внимание на такую реакцию болельщиков. Белоруска заявила, что на трибунах, возможно, было много нетрезвых людей.

Также Азаренко прокомментировала эпизод со Свитолиной и отсутствием рукопожатий. Белоруска заверила, что с пониманием относится к такой позиции украинки.

Да, я думаю, что это стабильно длится эти 18, 19 месяцев. Я не сделала ничего плохого, но иногда ко мне относятся по-разному. Но что я могу сказать о зрителях? Здесь нечего говорить. Она не хочет пожимать руки с россиянами и белорусами. Я уважаю ее решение. Что мне нужно было сделать? Стоять и ждать? То есть нет ничего, чтобы я могла сделать и чтобы это было правильно. Потому я сделала то, что я думала было проявлением уважения к ее решению. Но этот разговор о рукопожатии – это не разговор, изменяющий жизнь,

– ответила Азаренко.

"Если вы хотите продолжать об этом говорить, поднимать эту тему, делать из этого громкую историю, писать заголовки и тому подобное, то продолжайте. Я думаю, что это был отличный матч. Если люди будут сосредотачиваться только на рукопожатии или на зрителях, довольно нетрезвых зрителях, которые освистывали в конце, то это досадно. В итоге есть то, что есть. Это был теннисный матч. Мы здесь, это был теннисный матч. Никто здесь не меняет жизнь. Мы играем в теннис. Мы делаем свою работу. Вот и все", – добавила белоруска.

Ее землячке Арине Сабаленко следует поучиться у Азаренко.

Сама же Элина сразу после победы заявила, что это ее второй самый счастливый момент в жизни после рождения дочери Скай.