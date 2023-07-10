Все началось с того, что семья нашего защитника хотела приобрести билеты, чтобы поддержать Элину Свитолину в 1/8 финала Уимблдона-2023 с трибун главного корта. Однако дочь и жена защитника ВСУ простояли ради этого два дня.

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Поступок дня на Уимблдоне

Эта история дошла до Элины Свитолиной, которая быстро отреагировала на сообщение паблика и получила два билета для семьи военного.

На что любящая и играющая в теннис девочка трогательно отреагировала и заявила, что поступок теннисистки заставляет заплакать от счастья.

Вы знаете, наш папа (мой муж) на передовой. И я, когда ему написала, что у нас приглашение и что нам помогли, мне кажется, ему это придало сил,

– написала 10-летняя девочка.

Юная болельщица не сдержала слез после победы Свитолиной над Викторией Азаренко, как и сама Элина.

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Свитолина уже давно помогает родной стране и ее защитникам. Элина проводит благотворительные вечера и аукционы, отдает заработанные призы на армию и помогает юным теннисистам.

Напомним, что Свитолина впервые обыграла эту белорусскую соперницу. Матч 1/8 финала Уимблдона-2023 длился почти три часа. В третьем сете на тай-брейке сильнее была украинка – 6:2, 4:6 и 6:7.

11 июля в четвертьфинале Элина сыграет против польки и первой ракетки мира Иги Швентек.