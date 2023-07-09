Виктория Азаренко – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Женские соревнования на Уимблдоне подходят к решающим стадиям. В 1/8 финала вышли сразу две украинки, но Леся Цуренко уже вылетела от Джессики Пегулы, пишет 24 канал.

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Зато Элина Свитолина должна была сойтись с идущей 20-ю в рейтинге WTA белорусской Викторией Азаренко. Представительница страны-террористки считалась фавориткой, но украинка развеяла мнения экспертов.

В первом сете Свитолина почти не сопротивлялась и легко отдала его белоруске. Во втором же Элина проиграла первый же гейм на своей подаче и казалось, что Виктория дожмет нашу теннисистку.

Впрочем, у одесситки открылось второе дыхание и она смогла вернуться в игру. При счете 4:3 в свою пользу Элина была близка к брейку. Впрочем, он ей подчинился позже при счете 5:4, что позволило перевести матч в третий сет.

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Там украинку начала удачно, выиграв три первых сета. Но позже Азаренко смогла сделать брейк. В дальнейшем украинка была более близкой к возвращению преимущества, но сет перешел в тайбрейк.

В нем Свитолина была на грани провала, доведя счет до 4:7. Но в итоге характер и нрав позволили Элине торжествовать. Таким образом, украинка во второй раз в этом году выходит в четвертьфинал турнира Grand Slam.

Ее следующей оппоненткой может стать первая ракетка мира Ига Швентек, одолевшая в 1/8 финала Белинду Бенчич. Все пары 1/4 финала женского Уимблдона-2023 выглядят так: