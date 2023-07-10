Матч 1/8 фіналу Вімблдону-2023 приніс нам 3 години наддраматичної гри з участю Еліни Світоліної. Українській тенісистці вдалось дотиснути білоруску та вперше у кар'єрі переграти Вікторію Азаренко. До цього Еліна зазнала 5 поразок в очних зустрічах проти Вікторії.

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Світоліна: Поки ми не повернемо назад наші території

Після поєдинку Світоліна від щастя впала на корт та традиційно навіть не думала тиснути руку суперниці з країни-агресора. Азаренко була готова до такого вчинку українки, тому навіть не підійшла до сітки, а одразу пішла подякувати судді на вишці.

Білоруська тенісистка підійняла руку у сторону Еліни, на що наша спортсменка ніяк не відреагувала. Після матчу Азаренко розповіла, що з повагою ставиться до рішення Світоліної не тиснути їй руку.

Таку поведінку Вікторії британські фанати зустріли свистом. Еліна прокоментувала таку реакцію трибун у бік суперниці. Світоліна на турнірі у Парижі зіткнулась із ідентичною реакцією уболівальників після матчів проти представниць ворожих країн.

Також Еліна запропонувала тенісним організаціям зробити заяву про відсутність рукостискань між російськими та українськими гравцями.

Світоліна розповіла, коли українки можуть почати знову подавати руку суперницям із Росії та Білорусі.

Я вже багато разів повторювала: поки російські війська не покинуть Україну, поки ми не повернемо назад наші території, потискати руки ми не будемо. У мене є ця чітка заява. Я не знаю, чи можливо взагалі мені бути ще чіткішою,

– заявила українка.

Про підтримку українських уболівальників

На матчі Еліни було чимало українських уболівальників, які протягом усього поєдинку та після нього гучно вигукували патріотичне гасло "Слава Україні!". Світоліна добре чула цю підтримку земляків та подякувала їм за це.

Цікаво! Світоліна запросила на матч проти Азаренко сім'ю українського військового, яка два дні стояла у черзі, аби придбати квитки на гру Еліна на Вімблдоні-2023.