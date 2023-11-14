Монфис хотел иначе: Свитолина призналась, могла ли закончить карьеру после рождения ребенка

Элина Свитолина – самая титулованная украинская теннисистка, которая продолжает радовать своих болельщиков новыми победами и трофеями. Однако был период, когда поклонники тенниса успели загрустить по украинке.

Звездная теннисистка в апреле 2023 года вернулась на корт после годовой паузы, связанной с рождением дочери Скай. Элина Свитолина за 3 месяца вернула себе статус первой ракетки Украины и ворвалась в топ-25 мирового рейтинга.

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Никаких сомнений о возвращении в теннис

Она подарила своим болельщикам массу положительных эмоций, завоевав титул в Страсбурге и мощными выступлениями на Уимблдоне и Ролан Гаррос. Элина рассказала, рассматривала ли она вариант завершить карьеру после рождения ребенка.

Не было мысли не возвращаться на корт. Возможно, муж хотел бы, чтобы так было, потому что он хочет три или даже четыре ребенка. Но я сразу сказала, что хочу вернуться и играть.



И я хочу сыграть на Олимпиаде-2024, у меня уже есть рейтинг. Буду играть, готовиться. Хотелось бы медаль... Была "бронза", но увидим, что получится,

– сказала Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина восстанавливается от травмы стопы и не выходила на корт со второго сентября. Она уже анонсировала свое возвращение к соревнованиям и заявила, что сыграет на Australian Open.