10 ноября украинская теннисистка выложила несколько фотографий из поездки в защитники добровольческого подразделения "Хартия", которое было основано патриотами Харькова, а теперь является серьезной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.

Стоит увидеть Свитолина посетила несокрушимый Харьков, встретившись с юными теннисистами: мощные фото

Свитолина: Для меня большая честь лично поблагодарить героев

Элина Свитолина в публикации в инстаграмме рассказала, что с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает подразделение "Хартия".

Первая ракетка Украины вместе с писателем Сергеем Жаданом привезла военным помощь – разведывательные дроны.

Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам. Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине,

– написала Свитолина.



Свитолина привезла помощь военным / Фото из инстаграмма теннисистки

Такие звездные гости на фронте вдохновляют наших военных, которые ежедневно защищают Украину от безжалостного агрессора. Свитолина с радостью сделала совместные фото с защитниками нашей страны и даже побывала внутри украинской военной техники.



Помощь Свитолиной для подразделения "Хартия" / Фото из инстаграмма теннисистки



Свитолина привезла дроны для военных / Фото из инстаграмма Эллины



Свитолина посетила позиции украинских военных / Фото из инстаграмма Элины

Напомним, что перед этим Элина уже посетила Ирпень, где собирала средства на восстановление разрушенного жилого дома и приезжала в Харьков, где встретилась с юными теннисистами.

Сейчас Свитолина уже вернулась в столицу Украины, где ее уже 11 ноября будет ждать награждения итогового турнира "Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour 2023" (U-14).