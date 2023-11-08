Из-за травмы стопы Свитолина сыграла лишь 6 матчей после Уимблдона и не выходила на корт со 2 сентября. Звездная теннисистка прибыла в Украину, где посетила Ирпень и пообщалась с журналистами.

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Свитолина поделилась планами на будущее

Элина рассказала, что ее восстановление находится на финальной стадии и уже через одну-две недели она вернется к полноценным тренировкам. Украинка сообщила, что точно сыграет на Australian Open, но пока не знает, выступит ли еще на каких-нибудь турнирах до этого.

Также Свитолина поделилась своими планами касательно участия на Олимпиаде-2024 на фоне конфликта, существующего с Федерацией тенниса Украины. Из-за него большинство спортсменов отказалось играть за сборную, ведь вице-президент Евгений Зукин позволял себе пренебрежительное поведение и травлю теннисистов.

Я общалась по поводу квалификации на Олимпиаду и необходимости сыграть определенное количество матчей за сборную Украины, мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то не нужно выполнять квоту. Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах,

– сказала Свитолина.

Напомним, что на ОИ-2020 в Токио Свитолина завоевала "бронзу" в одиночном разряде, которая стала для Украины первой в истории. Для получения путевки на Олимпийские игры учитывается количество матчей за сборную и позицию в рейтинге WTA.

Важно. Свой следующий матч сборная Украины сыграет на Кубке Билли Джин Кинг против Нидерландов. Он состоится 11 и 12 ноября в столице Литвы в Вильнюсе. Что интересно, в составе "сине-желтых" впервые за 14 лет сыграет Ангелина Калинина. Полная заявка команды по ссылке.