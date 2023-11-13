Первая ракетка Украины Элина Свитолина на всех международных площадках пытается донести правду о войне в родном государстве. Звезда мирового тенниса своими глазами видела последствия военной агрессии России.

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Свитолина: WTA не хочет нас слушать

Однако ее аргументов оказалось недостаточно, чтобы заставить WTA отстранить от соревнований представителей стран-террористов. По словам теннисистки, ассоциация только на словах выражает поддержку, а вот до конкретных дел руки не доходят.

"WTA не хочет нас слушать. И уже не будут, думаю, хоть мы и не сдаемся. И это очень печальная ситуация. Когда полномасштабная война началась, мы пошли в офис WTA и общались с председателем организации, но ничего не было сделано после этого. Потом было еще несколько встреч, но война длится два года и абсолютно никакой сознательной реакции.

Говорят, что они что-то там делают, но это какая-то очень минимальная помощь. Они не используют свою платформу, чтобы поддерживать украинцев. У них есть позиция, что они хотят быть нейтральными и равноудаленными.

У нас, украинцев, болит сердце видеть такую ситуацию. Наши семьи и люди живут под обстрелами. А они живут в каком-то своем пузырьке и не понимают до конца происходящего. Поэтому мы очень активно занимались этим вопросом. Уже много энергии потратили, писали письма разные. Делаем это постоянно", – рассказала Свитолина.

По мнению Светолиной, причина такого бездействия кроется в деньгах.

Наверное, деньги. Мы всегда им упрекали, что происходит с украинским теннисом, какая помощь нужна. Они же всегда отвечали, что являются просто нейтральными созерцателями,

– сказала Свитолина.

WTA подыгрывает террористам