Анна Блинкова – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (2:6, 3:6)

В Страсбурге подошел к завершению теннисный турнир среди женщин категории WTA250, пишет 24 канал. Среди его участников была и украинка Элина Свитолина, которая полтора месяца назад вернулась из декрета.

По теме Поклонница Лукашенко и чемпионка ОИ: с кем сыграют украинки на турнире Ролан Гаррос

Украинка смогла совершить прорыв и дойти до финала, обыграв на своем пути в том числе россиянку Варвару Грачеву. В решающей игре соперницей Светолиной снова стала теннисистка из страны-террористки Анна Блинкова (№66 WTA).

Решительное настроение на россиянку

С первых минут украинка вышла настроенной на успех, учитывая фигуру оппонентки. Уже на старте первого сета Свитолина взяла три гейма подряд, два из них – на подачах Блинковой. Это позволило ей уверенно торжествовать в нем со счетом 6:2.

Второй сет начался тяжело для украинки, но преимущество все равно было на ее стороне. В первом же гейме Элина сделала брейк, а второй затянулся на 20 с лишним минут. На подачах украинки состоялось 12 "больше-меньше", но Свитолина добила Блинкову.

Первый титул почти за два года

Это на самом деле и стало переломным моментом. Элина довела второй сет до победы (6:3) и завоевала свой первый трофей после декрета. Украинка не выигрывала трофеи с августа 2021 года.

Читайте также Все хотят видеть Элину: Свитолина получила очередной wild card на турнир WTA в Нидерландах

Также Свитолина продолжает хорошо себя показывать в финалах, на ее счету 17 побед в 20-ти решающих поединках. Теперь украинка начинает подготовку к Ролану Гарросу. Ее соперницей в первом круге будет 26-я ракетка мира Мартина Тревизан.

Для Блинковой продолжается черная полоса в играх с украинками. В прошлых трех встречах россиянка проигрывала Калининой (дважды) и Ястремской.