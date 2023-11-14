Зіркова тенісистка у квітні 2023 року повернулася на корт після річної паузи, яка була пов'язана з народженням донечки Скай. Еліна Світоліна за 3 місяці повернула собі статус першої ракетки України та увірвалася у топ-25 світового рейтингу.

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Жодних сумнівів щодо повернення у теніс

Вона подарувала своїм уболівальникам масу позитивних емоцій, здобувши титул у Страсбурзі та потужними виступами на Вімблдоні й Ролан Гаррос. Еліна розповіла, чи розглядала вона варіант завершити кар'єру після народження дитини.

Не було думки не повертатись на корт. Можливо, чоловік хотів би, щоб так було, бо він хоче три чи навіть чотири дитини. Але я одразу сказала, що хочу повернутися та грати.



І я хочу зіграти на Олімпіаді-2024, я вже маю рейтинг. Гратиму, готуватимуся. Хотілося б медаль... Була "бронза", але побачимо, що вийде,

– сказала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна наразі відновлюється від травми стопи та не виходила на корт із другого вересня. Вона вже анонсувала своє повернення до змагань та заявила, що точно зіграє на Australian Open.

Цікаво. Світоліна зараз перебуває в Україні та відвідала військових на передовій. Там українська тенісистка разом із Сергієм Жаданом передала воїнам дрони та навіть побувала всередині військової техніки.