Двух сетов хватило Элине, чтобы пройти дальше по сетке Ролан Гаррос – 6:4, 7:6. После поединка теннисистки не пожали друг другу руку, ведь Свитолина, как и все украинки, не подает руку соперницам из стран-агрессоров. Однако Дарья Касаткина у сетки показала украинцы большой палец, поздравив ее таким жестом с победой.

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Свитолина: Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла

Свитолина же поблагодарила Касаткиную после матча из-за интервью. Элина оценила то, что Дарья стала одной из немногих, публично осудившей агрессию своей страны в сторону Украины.

Очень благодарна ей за позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смела,

– заявила Свитолина.

Касаткина разделяет позицию украинок и понимает, почему они не давят руку после матчей с белорусками и россиянами. После матча на Ролан Гаррос Дарья заявила, что на протяжении всей встречи они относились с уважением друг к другу.

Еще раньше российская теннисистка поддержала Украину, где ее страна развернула полномасштабную войну. Также Касаткина оказалась очень смела не только в этом. Дарья сделала каминг-аут.

Например, белорусская теннисистка Арина Сабаленко боится вопросов о войне в Украине и даже не приходит на пресс-конференции Ролан Гаррос. Вместо этого вторая ракетка мира сделала тайное общение с прессой, куда пригласила выгодных для себя журналистов

Именно с Сабаленко в следующем раунде сыграет Свитолина. Их встреча состоится 6 июня.