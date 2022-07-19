Откровенное признание, которое осуждают в России
25-летняя российская теннисистка рассказала о своей гомосексуальности в интервью спортивному блоггеру Виктору Кравченко. Дарья Касаткина сделала откровенное заявление, которое загнобили в ее родной россии.
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Долго жить в шкафу сложно и бессмысленно. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь,
– намекнула теннисистка.
После этого признание Касаткина выложила общую фотографию со своей девушкой. Избранницей первой ракетки вражеской страны стала Наталья Забияко – олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию. Фигуристка тоже в ответ опубликовала фотографию с любимой по отдыху.
Касаткина с избранницей / Фото из инстаграммы теннисистки
В государственной думе России осудили нетрадиционную ориентацию, которую приравняли к пропаганде "нездоровых отношений". В России считают, что пропаганда гомосексуализма оказывает негативное влияние на общество и приводит к суициду.
В последние два месяца это уже второй случай каминг-аута среди российских спортсменок.
Что известно о Дарье Касаткине
- Дарья Касаткина – первая ракетка россии, которая идет 12-й в рейтинге WTA.
- В текущем сезоне не завоевала ни одного титула, заработала более одного миллиона призовых.
- Провела 40 матчей, в которых одержала 27 побед и потерпела 13 поражений.
- Лучший результат в карьере, это 10-я позиция в мировом женском рейтинге.