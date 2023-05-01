Еще раньше первая ракетка России выразила свою поддержку украинским теннисисткам и разделила их переживания. Дарья Касаткина на фоне своей солидарности с украинками еще и сделала каминг-аут.

Вот так Украинская теннисистка с победы вернулась на корт после трансплантации и борьбы за жизнь

Теннисистка впервые призналась о своей нетрадиционной ориентации из-за которой ее притесняли в ее "большой стране". Поэтому такое негативное отношение Касаткиной к ее родной России вполне понятно.

Теперь российская теннисистка снова встала на сторону "коллег по цеху" из Украины. Это произошло после поединка против украинки Леси Цуренко, которая была последней надеждой Украины на этих соревнованиях, в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. К сожалению, наша представительница вылетела от россиян в двух сетах – 4:6 и 2:6.

Касаткина: Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины много причин не давить нам руки

Цуренко не стала давить руку Касаткиной, которая с пониманием отнеслась к такому поступку Леси. Дарья еще и поддержала решение организаторов Уимблдона, обязавшихся компенсировать все расходы украинских теннисистов во время травяного сезона.

"Большинство украинских игроков не могут вернуться на свои тренировочные базы, они не могут вернуться домой, поэтому я думаю, что правильно дать им возможность тренироваться в Лондоне. Они не могут вернуться домой, им приходится постоянно находиться в разъездах и постоянно платить за проживание , поэтому я думаю, что в этом большой смысл», – сказал Касаткина.

Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины много причин не давить нам руки. Я была на самом деле рада, что она махнула мне в ответ, когда покидала корт,

– добавила Дарья.

Отметим, что этим летом россияне и белорусы смогут участвовать на Уимблдоне, который стартует 3 июля и продлится до 16 числа того же месяца. Ведь в прошлом году устроители соревнований, несмотря на позиции WTA и ATP, запретили представителям стран-террористок выходить на британский корт.

К слову. Дарья Касаткина занимает 8 место в мировом рейтинге WTA. В 2023 году российская теннисистка заработала более 353 тысяч долларов призовых. Она одержала 8 побед при 10 поражениях. В общей сложности за карьеру завоевала 6 титулов и заработала более 9,4 миллиона долларов призовых.

Ранее была информация, что организаторы Уимблдона пожертвуют в поддержку Украины 1 фунт стерлингов из каждого приобретенного зрителями билета. Ожидается, что удастся собрать около 500 тысяч фунтов стерлингов на нужды украинского народа.

Также на Уимблдоне будет организован украинский день, когда 1000 беженцев из Украины смогут посетить старт. В то же время российские СМИ не смогут попасть на Уимблдон, где будут запрещены российские и белорусские флаги и символика этих враждебных стран. Также соревнования не покажут по российским "зомбоящикам".