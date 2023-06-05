Элина Свитолина в двух сетах справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной – 6:4, 7:6. Российская теннисистка оценила игру украинки и поздравила ее с победой, но никаких рукопожатий не было, хотя Касаткина публично осудила агрессию своей страны в сторону Украины, пишет 24 Канал.

К теме И еще одна далась по силам: Свитолина победила россиянку Касаткину в 1/8 финала Ролан Гаррос

Очередная встреча с соперницей страны-агрессора

Украинская теннисистка пробилась в свой четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос и девятый на уровне Grand Slam. Соперница Светолиной в 1/4 финала французского турнира определилась несколько позже в матче Слоан Стивенс – Арина Сабаленко.

В двух сетах Сабаленко справилась с американской оппоненткой – 7:6, 6:4. Белоруска станет следующей соперницей Элины в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Обратите внимание! Четвертьфинал Ролан Гаррос Свитолина – Сабаленко состоится 6 июня. Ориентировочное начало встречи в 12:00 (по Киеву).

Это будет третья встреча между теннисистками. К 6 июня счет в очных противостояниях равен 1:1.

Эллине будет противостоять вторая ракетка планеты, являющаяся фанаткой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Победительница их пары сыграет в полуфинале против триумфатора поединка Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Отметим, что Свитолина попытается отомстить Сабаленку за победу в первом круге над украинкой Мартой Костюк. Их встреча получила большую огласку после того, как Марта не пожала руку сопернице после поражения. Местная публика освистала Костюк.

Также Сабаленко сделала из себя "жертву" и отказалась участвовать в пресс-конференции. Вместо этого организовала свою тайную, на которую были приглашены только выгодные ей журналисты, которые не будут задавать вопросы о войне в Украине.