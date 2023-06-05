Двох сетів вистачило Еліні, аби пройти далі по сітці Ролан Гаррос – 6:4, 7:6. Після поєдинку тенісистки не потиснули одне одному руку, адже Світоліна, як і всі українки, не подає руку суперницям із країн-агресорів. Однак Дар'я Касаткіна біля сітки показала українці великий палець, привітавши її таким жестом із перемогою.

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Світоліна: Дуже вдячна їй за ту позицію, яку вона зайняла

Світоліна ж подякувала Касаткіній після матчу через інтерв'ю. Еліна оцінила те, що Дар'я стала однією з небагатьох, яка публічно засудила агресію своєї країни у бік України.

Дуже вдячна їй за ту позицію, яку вона зайняла. Так, вона дійсно смілива людина, яка висловилася публічно, що зробили не так багато гравців. Вона смілива,

– заявила Світоліна.

Касаткіна поділяє позицію українок та розуміє, чому вони не тиснуть руку після матчів із білорусками та росіянками. Після матчу на Ролан Гаррос Дар'я заявила, що протягом усієї зустрічі вони ставились із повагою одна до одної.

Ще раніше російська тенісистка підтримала Україну, де її країна розгорнула повномасштабну війну. Також Касаткіна виявилась дуже сміливою не лише в цьому. Дар'я зробила камінг-аут.

Наприклад, натомість білоруська тенісистка Аріна Сабалєнко боїться запитань про війну в Україні та навіть не приходить на пресконференції Ролан Гаррос. Замість цього друга ракетка світу зробила таємне спілкування з пресою, куди запросила вигідних для себе журналістів.

Саме із Сабалєнко у наступному раунді зіграє Світоліна. Їх зустріч відбудеться 6 червня.