Свитолина останется в топ-5 рейтинга WTA после поражения в четвертьфинале US Open

Элина Свитолина завершила свои выступления на US Open. Украинка после поражения в четвертьфинале сохранит место в пятерке лучших теннисисток мира.

Свитолина останется среди лучших

Первая ракетка Украины завершила свои выступления в США с четырьмя победами в активе. Выход в четвертьфинал позволит Элине Свитолиной не вылететь из топ-5 рейтинга WTA.

Стоящее Оставила свое сердце на корте, – Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open

26-летняя украинская теннисистка опередит в рейтинге Наоми Осаку. Японка в 1/16 финала проиграла Лейле Фернандес и покинула Открытый чемпионат США. Отметим, что именно представительница Канады стала обидчицей Свитолиной в четвертьфинале.

Из-за раннего вылета Наоми точно опустится на две ступеньки. Элину же смогут опередить сразу две теннисистки – Мария Саккари и Белинда Бенчич. Обе вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. В случае, если обе победят, то Саккари и Бенчич выйдут на одном корте в полуфинале US Open.

Мария Саккари стала обидчицей Марты Костюк. Теннисистка из Греции выбила украинку уже в первом круге.

В четвертьфинале Саккари сыграет против чешки Каролины Плишковой, а Бенчич померится силами с британкой Эммой Радукану.