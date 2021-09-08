Світоліна залишиться серед найкращих

Перша ракетка України завершила свої виступи у США з чотирма перемогами в активі. Вихід у чвертьфінал дозволить Еліні Світоліній не вилетіти з топ-5 рейтингу WTA.

Варте уваги Залишила своє серце на корті, – Світоліна прокоментувала поразку у чвертьфіналі US Open

26-річна українська тенісистка випередить у рейтингу Наомі Осаку. Японка в 1/16 фіналу програла Лейлі Фернандес та покинула Відкритий чемпіонат США. Відзначимо, що саме представниця Канади стала кривдницею Світоліної у чвертьфіналі.

Через ранній виліт Наомі точно опуститься на дві сходинки. Еліну ж зможуть випередити відразу дві тенісистки – Марія Саккарі та Белінда Бенчіч. Обоє вийшли у чвертьфінал турніру у Нью-Йорку. У випадку, якщо обидві переможуть, то Саккарі та Бенчіч зійдуть на одному корті у півфіналі US Open.

До слова. Марія Саккарі стала кривдницею Марти Костюк. Тенісистка з Греції вибила українку вже у першому колі.

У чвертьфіналі Саккарі зіграє проти чешки Кароліни Плішкової, а Бенчіч поміряється силами з британкою Еммою Радукану.