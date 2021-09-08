"Сдаться – не вариант"

Первая ракетка Украины не смогла пробиться в полуфинал US Open. На ее пути встала 19-летняя представительница Канады, которая в трех сетах одолела Элину Свитолину.

Как это было Свитолина сенсационно проиграла юной канадке в четвертьфинале US Open

Украинская теннисистка написала пост в твитере после поражения в Нью-Йорке. Украинка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что отдала все силы на корте, чтобы победить.

Сдаться – это не вариант. Я оставила свое сердце там. Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление! Спасибо US Open и всем за вашу любовь,

– написала Элина.

На этот раз украинка была близка к выходу в 1/2 финала. Свитолина уступила сопернице лишь на тай-брейке в третьем сете.

Свитолина не смогла второй раз подряд выйти в полуфинал турнира. До US Open украинская теннисистка взяла трофей турнира в Чикаго, в финале одолев Ализе Корне из Франции.