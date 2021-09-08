Свитолина останется среди лучших
Первая ракетка Украины завершила свои выступления в США с четырьмя победами в активе. Выход в четвертьфинал позволит Элине Свитолиной не вылететь из топ-5 рейтинга WTA.
Стоящее Оставила свое сердце на корте, – Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open
26-летняя украинская теннисистка опередит в рейтинге Наоми Осаку. Японка в 1/16 финала проиграла Лейле Фернандес и покинула Открытый чемпионат США. Отметим, что именно представительница Канады стала обидчицей Свитолиной в четвертьфинале.
Из-за раннего вылета Наоми точно опустится на две ступеньки. Элину же смогут опередить сразу две теннисистки – Мария Саккари и Белинда Бенчич. Обе вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. В случае, если обе победят, то Саккари и Бенчич выйдут на одном корте в полуфинале US Open.
В четвертьфинале Саккари сыграет против чешки Каролины Плишковой, а Бенчич померится силами с британкой Эммой Радукану.
- Даяна Ястремская – единственная из украинок, которая продолжает свой путь на турнире. Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного разряда в миксте. Украинка выступает в паре с австралийцем Максом Перселлом.
- В следующем раунде Даяна и Макс сыграют против пары Олмос / Аревало. Поединок состоится 8 сентября.