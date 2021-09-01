Невезения Костюк в США

19-летняя Костюк вышла на корт последней среди украинских теннисисток на US Open. Марта впервые не смогла победить в стартовом матче этого турнира.

Как это было Марта Костюк проиграла в первом круге US Open

Украинка в двух сетах уступила Марии Саккаре из Греции – 4:6, 3:6. Теннисистки впервые сыграли друг против друга.

Это третий в истории Костюк не проходит первый раунд на турнирах Грэнд Слэм. Последний раз это произошло на Australian Open-2021. Тогда украинка проиграла россиянке Веронике Кудерметовой. Еще одно поражение в пассиве от японки Нао Хибины на Ролан Гаррос-2020

Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионата США в парном разряде в дуэте с еще одной украинкой Даяной Ястремской. В поединке первого круга украинский дуэт сыграет против американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.

Как выступили украинские теннисистки на старте на US Open

Элина Свитолина и Ангелина Калинина пробились во второй круг соревнований. Украинки на старте одолели Ребекку Марино (Канада) и Маяр Шериф (Египет) соответственно.

Даяна Ястремская не смогла сотворить чудо в игре против немки Анджелик Кербер – бывшей первой ракетки мира.

Свитолина во втором круге турнира сыграет против испанки Ребекки Масаровой (1 сентября). В 1/32 Калинина померится силами с Анджелик Кербер из Германии, которая переиграла Ястремскую (2 сентября).