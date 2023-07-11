После матча 1/8 финала Уимблдона-2023 британская публика освистала Викторию Азаренко спустя момент с отсутствием рукопожатия. Хотя Элина Свитолина сама и не собиралась подавать руку сопернице из Беларуси.

Интересно Свитолина призналась, когда украинские теннисистки могут снова подать руку россиянкам

Сабаленко: Было бы хорошо, если бы фаны действительно знали, что происходит

В идентичной ситуации была украинская теннисистка после своего матча на турнире в Париже, когда на месте зрители освистали Элину после поединка. Поэтому Свитолина обратилась в теннисные ассоциации, чтобы те публично заявили, что украинки не будут подавать россиянкам и белорускам руки после поединка. Чтобы в будущем избежать подобных реакций болельщиков.

На что первой отозвалась другая белорусская теннисистка Арина Сабаленко. Скандальная спортсменка неожиданно поддержала Свитолину.

Это действительно трудная ситуация. Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление в социальных сетях – рукопожатия не будет, чтобы игроки понимали все и не уходили из корта с такой ненавистью. Как я уже сказала, было бы хорошо, если бы фаны действительно знали, что происходит. Существует причина отсутствия рукопожатия,

– сказала на пресс-конференции Сабаленко.

Отметим, что Азаренко адекватно отреагировала на позицию Свитолиной, которую уважает.

Напомним, что Сабаленко и Свитолина встречались между собой недавно на Ролан Гаррос. В четвертьфинале победу, к сожалению, одержала белоруска, довольно провокативно повела себя после матча. Арина подошла к сетке и ждала, пока Элина подойдет к ней. Хотя прекрасно знала, что Свитолина не будет давить ей руку, за что французы освистали украинку.

Элина прокомментировала реакцию фанатов, заверив, что не будет изменять стране ради любви публики. На пресс-конференции после поединка белорусская теннисистка рассказала, почему так поступила.