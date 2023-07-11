Після матчу 1/8 фіналу Вімблдону-2023 британська публіка освистала Вікторію Азаренко через момент із відсутністю рукостискання. Хоча Еліна Світоліна сама й не збиралась подавати руку суперниці з Білорусі.

Цікаво Світоліна зізналась, коли українські тенісистки можуть знову подати руку росіянкам

Сабалєнко: Було б добре, якби фани справді знали, що відбувається

В ідентичній ситуації була українська тенісистка після свого матчу на турнірі у Парижі, коли місці глядачі освистали Еліну після поєдинку. Тому Світоліна звернулась до тенісних асоціацій, аби ті публічно заявили, що українки не будуть подавати росіянкам та білорускам руки після поєдинку. Аби у майбутньому уникнути подібних реакцій уболівальників.

На що першою відгукнулась інша білоруська тенісистка Аріна Сабалєнко. Скандальна спортсменка несподівано підтримала Світоліну.

Це справді важка ситуація. Згодна з Еліною, що потрібно зробити заяву в соціальних мережах – рукостискання не буде, щоб гравці розуміли все і не йшли з корту з такою ненавистю. Як я вже сказала, було б добре, якби фани справді знали, що відбувається. Існує причина відсутності рукостискання,

– сказала на пресконференції Сабалєнко.

Відзначимо, що Азаренко адекватно відреагувала на позицію Світоліної, яку поважає.

Нагадаємо, що Сабалєнко та Світоліна зустрічались між собою нещодавно на Ролан Гаррос. У чвертьфіналі перемогу, на жаль, здобула білоруска, яка доволі провокативно вчинила після матчу. Аріна підійшла до сітки та чекала, допоки Еліна підійде до неї. Хоча прекрасно знала, що Світоліна не буде тиснути їй руку, за що французи освистали українку.

Еліна прокоментувала реакцію фанатів, запевнивши, що не буде зраджувати країні заради любові публіки. На пресконференції після поєдинку білоруська тенісистка розповіла, чому так вчинила.