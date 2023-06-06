Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос на стадии четвертьфинала, проиграв матч представительнице Беларуси Арине Сабаленко. После поединка украинка не пожала руку второй ракетке мира, поддерживающей диктатора Лукашенко.
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Четкое объяснение Свитолиной
Французская публика в очередной раз поддержала представительницу страны-агрессорки, освистав нашу теннисистку. Тем не менее, Элина очень достойно прокомментировала поведение зрителей.
Я не очень обращаю внимание на свист с трибун. Я не доллар, чтобы нравиться всем. У меня есть моя позиция и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради зрительских симпатий,
– сказала Свитолина.
Украинская теннисистка доказала, что не собирается заигрывать с публикой ради аплодисментов. У Элины есть четкая патриотическая позиция, которую она демонстрирует во время своих выступлений на турнирах.
Напомним, что в 1/16 финала открытого чемпионата Франции Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой. А менеджерка украинской теннисистки пришла на матч в футболке с надписью "Rus|Нет Peaсe|Да".
Позиция Сабаленко по поводу войны в Украине
- Напомним, что белорусская теннисистка каждый раз пытается избегать неудобных вопросов о войне.
- Белоруска на словах вроде бы не поддерживает войну, а вот осудить агрессора у нее не хватает духа.
- Более того, когда Сабаленко спросили о ракетных обстрелах Украины с территории Беларуси она вообще отказалась отвечать.
- Это неудивительно, поскольку в 2020 году теннисистка поддержала Лукашенко во время разгона оппозиции.
- Белорусский диктатор лично посылает поздравления теннисистке после побед на турнирах.