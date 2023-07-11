Украинская теннисистка впервые в карьере обыграла Викторию Азаренко и традиционно не пожала руку соперницы по вражеской стране после победного матча. После чего Элина Свитолина обратилась в теннисные организации.

Вот так Фанатка Лукашенко неожиданно поддержала предложение Светолиной о рукопожатиях

WTA поддержала украинок

Бывшая первая ракетка Украины предложила им выступить с публичным заявлением об отсутствии рукопожатий между украинками, белорусками и русскими. Чтобы зрители свистом не реагировали на позицию украинок. Хотя после встречи с Элиной британская публика на Уимблдоне-2023 освистала Азаренко спустя момент с рукопожатием.

Свитолину неожиданно поддержала другая белорусская скандальная теннисистка Арина Сабаленко.

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на подобные рекомендации Элины. В WTA заверили, что с уважением относятся к позиции украинок по отношению к российским и белорусским коллегам по корту во время войны в родной стране Свитолиной и других украинских теннисисток.

После досадных обстоятельств и недоразумений в матче на Уимблдоне (вместе с другими матчами за последние несколько недель), WTA хотела бы придать ясность по поводу послематчевых рукопожатий. В связи с продолжающейся позорной войной WTA уважает позицию украинских спортсменов относительно отказа от традиции рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси) в конце матча, поскольку это личное решение. У нас одни из лучших в мире болельщиков, мы благодарны за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам,

– говорится в заявлении WTA.

Отметим, что Азаренко тоже с пониманием относится к позиции украинок, поэтому не стала делать никаких провокаций после матча.

Что касается WTA, то женская организация достаточно двоякая. Следует вспомнить только ситуацию с СЕО WTA и Лесей Цуренко, после разговора которых у украинской теннисистки начались панические атаки.

Сама Свитолина рассказала, когда украинские теннисистки, возможно, будут снова здороваться с русскими и белорусками в Туре.