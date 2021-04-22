Весілля Світоліної та Монфіса

3 квітня Гаель Монфіс зробив пропозицію одруження Еліні Світоліній. Українська тенісистка відповіла згодою. Тепер пара готується до весілля.

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Пара поставила хештег до світлин – #18 липня. Тому фанати сприйняли це як натяк на дату весілля. Однак Еліна розставила усі крапки над "і". Українка зізналась, що 18 означає у сумі улюблені цифри її та Гаеля – 3 та 15 відповідно. Чи будуть тенісисти робити святкування саме цього числа наразі невідомо. Усе залежить від карантинних обмежень у тому місці, де буде весілля, яке Еліна впевнено приховує.

26-річна спортсменка розповіла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі WTA. Авторитет та прихильність серед вболівальників з усього світу Еліна заробила якраз під прізвищем Світоліна, тому немає сенсу змінювати прізвище.

У тенісному турі я точно залишуся Світоліною. А ось в житті? Гаель наполягає, але ми ще побачимо,

– сказала українка.

Про спільний виступ на корті

Можливо, що ми зможемо побачити Світоліну та Монфіса в одній команді у міксті: "Що ж стосується спільних виступів у міксті, то ми думали про це. Однак Гаель мріє, що будуть два прізвища Монфіс, а я все ж так не вважаю, оскільки я Світоліна".

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