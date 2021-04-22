Весілля Світоліної та Монфіса
3 квітня Гаель Монфіс зробив пропозицію одруження Еліні Світоліній. Українська тенісистка відповіла згодою. Тепер пара готується до весілля.
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Пара поставила хештег до світлин – #18 липня. Тому фанати сприйняли це як натяк на дату весілля. Однак Еліна розставила усі крапки над "і". Українка зізналась, що 18 означає у сумі улюблені цифри її та Гаеля – 3 та 15 відповідно. Чи будуть тенісисти робити святкування саме цього числа наразі невідомо. Усе залежить від карантинних обмежень у тому місці, де буде весілля, яке Еліна впевнено приховує.
26-річна спортсменка розповіла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі WTA. Авторитет та прихильність серед вболівальників з усього світу Еліна заробила якраз під прізвищем Світоліна, тому немає сенсу змінювати прізвище.
У тенісному турі я точно залишуся Світоліною. А ось в житті? Гаель наполягає, але ми ще побачимо,
– сказала українка.
Про спільний виступ на корті
Можливо, що ми зможемо побачити Світоліну та Монфіса в одній команді у міксті: "Що ж стосується спільних виступів у міксті, то ми думали про це. Однак Гаель мріє, що будуть два прізвища Монфіс, а я все ж так не вважаю, оскільки я Світоліна".
Неймовірна історія кохання Світоліної та Монфіса
- У січні 2019 року весь світ уперше дізнався про стосунки між Еліною Світоліною та Гаелем Монфісом.. Тенісисти створили спільну сторінку у інстаграмі g.e.m.s.life, де викладали кумедні фото та відео. Саме на цій сторінці вболівальники побачили Еліну зовсім іншою.
- У червні того ж року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. За час стосунків українка вже встигла показати Монфісу Україну. Француз вже навіть покуштував український борщ.
- У лютому 2021 року Світоліна у соцмережах несподівано для усіх заяви, що більше не зустрічається з Монфісом, зробивши перерву у стосунках.
- Вже в останній день березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости, які були присвячені їх коханню. Стало зрозуміло, що пара знову разом, а вже через 3 днів Гаель зробив пропозицію руки та серця Світоліній.