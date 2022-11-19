Из-за них должность вице-президента НОК покинул Андрей Шевченко . Именно отказ бывшего наставника сборной Украины по футболу дал толчок этому делу.

Гутцайт заявил, что выборы президента НОК были честными и перешел на личные с Беленюком.

За ним членство прекратил президент УАФ Андрей Павелко. НОК отреагировал на огласку, опубликовав заявление на официальном сайте. Комитет заверил, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич уже подали заявления о своем увольнении из НОК. Вместе с ним из комитета уйдет Андрей Кожемякин.

Суркис и Кожемякин решили несколько смягчить ситуацию и предложили на своем уже свободном месте выбрать спортсменов, которые защищают Украину от врага на фронте.

Это не уменьшит возмущение украинцев

Кожемякин хочет видеть на своем месте командира взвода десантно-штурмовых войск N-й бригады Вооруженных Сил Украины, лейтенанта Нагорного Петра Васильевича. Герой страны является мастером спорта по греко-римской борьбе, судьей международной категории, заместителем начальника управления молодежи и спорта Ровенской областной военной администрации.

Относительно Григория Суркиса, он предложил на свое место в НОК полковника Службы безопасности Украины, мастера спорта Украины, заслуженного тренера Украины по рукопашному бою Никитенко Алексея Владимировича. Наставник с марта выгоняет оккупанта из нашей страны.

Интересно, что Никитенко работал в спецподразделениях СБУ и одновременно защищал честь Украины в составе сборной команды на Играх Непокоренных.

Гутцайт говорил, что замен не будет

О Несторе Шуфриче речи не идет. Новоиспеченный глава НОК Вадим Гутцайт ранее уверял, что никаких замен на их места не будет.

Вообще непонятно, как Суркиса и Шуфрича допустили к выборам. Это плевок от НОК в спину украинских защитников, которые каждый день отдают свои жизни за свободу Украины.

Хорошо, что Шевченко поступил так, чтобы у НОК не было пророссийских лиц. Гутцайт пытается выйти сухим из воды и хочет убедить Андрея Николаевича вернуться к работе в НОК.