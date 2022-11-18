17 ноября во время Генассамблеи НОК был избран не только новый глава комитета, но и члены. Григорий Суркис и Нестор Шуфрич получили большую поддержку и были переизбраны в НОК Украины.

После скандальных выборов: одиозные "персоны" Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины

Гутцайт: Не нужно никого искать

Однако эти фамилии в списке изрядно разозлили украинцев и спортсменов. Первым на это отреагировал Андрей Шевченко . Бывший тренер сборной Украины по футболу отказался от работы в должности вице-президента НОК. Вслед за ними членство приостановил Андрей Павелко.

После этого официальный сайт НОК сообщил, что Суркис и Шуфрич уже написали заявления об их исключении из состава. Новоиспеченный глава Вадим Гутцайт взялся комментировать всю эту скандальную ситуацию.

Не нужно никого искать. Они не на руководящих должностях. Они прямо в членах НОК олимпийской семьи. 170 членов НОК олимпийской семьи. Управляющий НОК исполком и президент – 21 человек. Суркис и Шуфрич не входят в Исполком. Они просто члены НОК. Они сейчас написали письма о выходе. Мы их выводим из членства НОК. Все. На этом заканчивается их пребывание в НОК,

– сказал Гутцайт.

Только подумать, как люди с пророссийской позицией могут находиться в любых украинских комитетах. Это просто не укладывается в уме. Кто вообще голосовал за Суркиса и Шуфрича.

Украинцы также не слишком довольны назначением Гутцайта на смену Сергею Бубке. Большинство были сторонниками кандидатуры Жана Беленюка. Но, как сказал новый президент НОК: "Выборы были "честными" и "прозрачными".