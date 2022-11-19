Вадим Маркович прокомментировал выборы нового президента НОК 18 ноября в прямом эфире национального телемарафона. Гутцайт заявил, что голосование было демократическим, ведь все жители Украины живут именно в такой стране.

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Гутцайт: Выборы были демократическими

Мы живем в демократическом государстве, и сейчас мы сражаемся за то, чтобы у нас проходило все честно. НОК – общественная организация, в которую по квотному принципу входят 170 человек. Это выдающиеся атлеты, олимпийцы, представители федераций, областных отделений НОК, граждане, развивающие спорт,

– сказал новый руководитель НОК.

Гутцайт боится потерять должность

Гутцайт прокомментировал и скандал, возникший вокруг членов НОК Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Оба уже подали заявления об увольнении.

Согласно Олимпийской хартии и уставу, большинство членов НОК – представители федераций. Федерация стрельбы из лука – независимая федерация, делегировавшая от себя Нестора Шуфрича и призер Олимпийских игр Елену Садовничую в НОК по обязательной квоте. А Суркис был избран в состав НОК, согласно его заявлению, от квоты "граждане, развивающие спорт в Украине". За его избрание проголосовали 99 из 114 членов", – сказал президент НОК.

Но сейчас мы уже знаем – и я как глава Олимпийского комитета – получили письма от господина Шуфрича и Суркиса, что они уходят с должности членов НОК. То есть выборы прошли демократически, эти письма – это тоже демократично. Мы двигаемся вперед, развиваем наши отношения и демократическое государство,

– добавил Гутцайт.

"Вы понимаете, как кто работает в нашей стране"

Тогда в прямой эфир включился его прямой конкурент Жан Беленюк. Депутат-борец признался, что нет особых претензий к выборам, но не понимает, почему такое мероприятие нельзя было провести офлайн в Киеве, а не онлайн. Ведь страна переживает сложные времена электроснабжения.

На что Гутцайт принялся тыкать количеством голосов. Избиратели отдали 123 голоса за действующего министра молодежи и спорта. Беленюк получил только 22.

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Новоиспеченный руководитель НОК в некрасивой форме добавил и показал свою неудержимость: "Поэтому вы понимаете, как кто работает в нашей стране и уважает олимпийский комитет".

За меня отдали 123 голоса, мой оппонент Жан Беленюк получил 22. Поэтому вы понимаете, как кто-то работает в нашей стране и имеет уважение в олимпийском комитете. А относительно онлайн формата – когда начался ковод, многое начало проходить онлайн. Многие члены Олимпийского комитета находятся за границей, в разных городах. Поэтому хочу сказать, что все проходило честно и демократично,

– ответил Гутцайт.

Дальше в эфире становилось все жарче. Гутцайт перешел в личности. Он заявил, что Беленюку нужно разобраться: "Ты борец или депутат". Жан лишь покачал головой и с иронической улыбкой отреагировал на слова Вадима Марковича.

Похоже, Гутцайт забыл, что он возглавляет теперь две большие и серьезные должности. Такие высказывания не должны раздаваться из уст господина Вадима, ведь он должен подавать пример всем в олимпийском сообществе Украины.