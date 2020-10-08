Супряга подписал новый контракт с "Динамо": детали
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который наделал шума во время трансферного окна в Украине, подписал новый контракт с киевским клубом. Владислав связал себя с "Динамо" долгосрочным соглашением.
Как сообщает сайт киевлян, "Динамо" и Владислав Супряга заключили новый контракт. Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет.
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Пока другие детали сделки не сообщаются.
Что известно о Супряге?
Воспитанник футбольной академии "Днепра". 10 августа 2018 года перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо". Дебютировал в Премьер-лиге 25 августа того же года в выездной игре против одесского "Черноморца".
В дебютном сезоне провел 10 матчей за первую команду. Летом 2019 года на правах годовой аренды вернулся в "Днепр-1", который вышел в Премьер-лигу.
Сезон 2020/21 начал уже в составе "Динамо". Свой дебютный гол за "бело-синих" забил в первом же поединке сезона, на 56-й минуте игры против донецкого "Олимпика". В этом сезоне на счету Влада 3 гола в 8-х матчах во всех турнирах за "Динамо".
Супряга мог покинуть "Динамо"
Летом появилась информация, что Супряга заинтересовал итальянскую "Болонью". Представители "Болоньи" публично говорили об интересе к Упряжи.
В частности, информация была подтверждена спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном. Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал, что трансфер зависит от "Динамо".
В то же время президент "Динамо" Игорь Суркис призвал никому не верить. По словам Суркиса, относительно Супряги не было предложений и он проведет следующий сезон в "Динамо".
С кем "Динамо" перезаключило контракты
После того, как "Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов, сразу с несколькими футболистами были заключены новые контракты до 2025 года.
Киевляне перезаключили контракты с:
- Денисом Поповым
- Александром Сиротой
- Виталием Миколенко
- Александром Тимчиком
- Николаем Шапаренко.