Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который наделал шума во время трансферного окна в Украине, подписал новый контракт с киевским клубом. Владислав связал себя с "Динамо" долгосрочным соглашением.

Как сообщает сайт киевлян, "Динамо" и Владислав Супряга заключили новый контракт. Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет.

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Пока другие детали сделки не сообщаются.

Что известно о Супряге?

Воспитанник футбольной академии "Днепра". 10 августа 2018 года перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо". Дебютировал в Премьер-лиге 25 августа того же года в выездной игре против одесского "Черноморца".

В дебютном сезоне провел 10 матчей за первую команду. Летом 2019 года на правах годовой аренды вернулся в "Днепр-1", который вышел в Премьер-лигу.

Сезон 2020/21 начал уже в составе "Динамо". Свой дебютный гол за "бело-синих" забил в первом же поединке сезона, на 56-й минуте игры против донецкого "Олимпика". В этом сезоне на счету Влада 3 гола в 8-х матчах во всех турнирах за "Динамо".

Супряга мог покинуть "Динамо"

Летом появилась информация, что Супряга заинтересовал итальянскую "Болонью". Представители "Болоньи" публично говорили об интересе к Упряжи.

В частности, информация была подтверждена спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном. Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал, что трансфер зависит от "Динамо".

В то же время президент "Динамо" Игорь Суркис призвал никому не верить. По словам Суркиса, относительно Супряги не было предложений и он проведет следующий сезон в "Динамо".

С кем "Динамо" перезаключило контракты

После того, как "Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов, сразу с несколькими футболистами были заключены новые контракты до 2025 года.

Киевляне перезаключили контракты с: