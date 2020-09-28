Разговоры об уходе Владислава Супряги из "Динамо" не утихают. Итальянская "Болонья", которая хочет купить футболиста, сделала все возможное для трансфера.

Главный тренер "Болоньи" Михайлович рассказал о ситуации с переговорами по трансферу Супряги. Об этом сообщает TMW.

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Мы сделали свою работу

Михайлович подтвердил, что хочет, чтобы "Болонья" усилила свой состав на сезон-2020/2021. Однако наставник готов работать с действующим составом.

"Каждый тренер хочет усиления. Иногда вы остаетесь довольны, иногда – нет. Моя задача как тренера – работать с игроками, которых клуб мне обеспечил. Я верю в наше руководство, посмотрим, что мы сможем сделать", – сказал Михайлович.

Он сообщил, что трансфер 20-летнего Супряги зависит исключительно от "Динамо".

Мы сделали свою работу по трансферу Супряги, теперь все зависит от "Динамо",

– сказал Михайлович на пресс-конференции перед матчем с "Пармой".

Что известно о продаже Супряги

В начале августа появилась информация, что Владиславом Супрягой интересуются клубы итальянской Серии А. Кроме интереса "Болоньи", сообщалось о заинтересованности "Лацио".

С течением времени представители "Болоньи" публично начали говорить об интересе к Супряге. В частности, информация была подтверждена спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном.

Сообщалось, что трансфер зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Сейчас "Динамо" не решило продавать ли Владислава. Ситуация вроде зависит от того, будет ли играть "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Киевляне якобы готовы продать форварда за 20 миллионов евро. Также была информация, что Супряга может перейти в "Болонью" за 12 миллионов евро, а еще 3 миллиона будут заплачены киевлянам в виде бонусов.

По другой версии, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу. Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то нападающий останется в Киеве.